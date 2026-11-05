Москва5 ноя Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ, который уточняет критерии отнесения физических лиц к категории недружественных при проведении сделок с недвижимостью и ценными бумагами. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, к лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, будут относиться граждане, которые не представили документы, подтверждающие российское гражданство или гражданство государства, не совершающего недружественных действий в отношении России, ее юридических и физических лиц.

Подтвердить статус можно также с помощью вида на жительство в России либо документа, удостоверяющего право на постоянное проживание в иностранном государстве, не относящемся к недружественным.

Изменения внесены в рамках исполнения указа "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации". Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее правительство РФ увеличило ввозные пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран. Тарифы будут действовать до конца 2027 года.