Москва2 ноя Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ, который регулирует передачу государству признанных выморочным имуществом денежных средств и драгоценных металлов умерших граждан. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Новый порядок распространяется на средства в рублях и иностранной валюте, а также драгоценные металлы, размещенные на банковских счетах и вкладах граждан, со дня смерти которых прошло более пяти лет.

Валютные средства будут перечисляться в рублях, а стоимость драгоценных металлов рассчитают на основании условий договора банковского счета либо по учетным ценам, установленным Банком России.

При этом имущество должно быть признано выморочным, а наследственные дела в отношении него не должны быть открыты.

Составлением перечня таких активов займется Росимущество. Для этого ведомство будет получать информацию от Федеральной налоговой службы, Федеральной нотариальной палаты, Федеральной службы судебных приставов и банков.

Согласно указу, ФНС должна до 1 декабря 2026 года подготовить и передать Росимуществу сведения об умерших гражданах и принадлежавших им банковских счетах. После этого ведомство направит данные в Федеральную нотариальную палату для проверки отсутствия открытых наследственных дел.