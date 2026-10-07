В Госдуму внесен проект об изменении записи в ЗАГС о смерти за рубежом

В Госдуме рассмотрят возможность вносить изменения в ЗАГС о смерти за границей В Госдуму внесен проект об изменении записи в ЗАГС о смерти за рубежом

Москва7 окт Вести.Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который позволит вносить в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) сведения о смерти гражданина РФ, зарегистрированного за рубежом. Соответствующий документ размещен в электронной базе парламента.

В пояснительной записке указывается, что при наличии точных сведений о смерти человека гражданин через орган ЗАГС сможет направлять соответствующую информацию компетентным органам иностранных государств.

Уточняется, что сведения могут быть направлены родственниками умершего, а также любыми лицами, присутствовавшими при смерти усопшего или информированными о нем.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Министерства обороны и Росгвардии в части получения данных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.