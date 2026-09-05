В России станет проще искать человека и пытаться связаться с ним через МВД

Изменился порядок предоставления адресно-справочной информации о гражданах РФ В России станет проще искать человека и пытаться связаться с ним через МВД

Москва5 сен Вести.С 5 сентября меняется порядок предоставления физическим и юридическим лицам адресно-справочной информации о гражданах России, передает РИА Новости. Теперь искать человека и пытаться связаться с ним через МВД станет проще. При этом защита его приватности сохраняется.

Так, физические и юридические лица могут обратиться в МВД, в том числе через "Госуслуги", с заявлением о поиске россиянина.

МВД на основании заявления через базу данных найдет гражданина и направит ему извещение, в котором указываются данные заявителя и причина обращения говорится в сообщении информагентства

Как уточняется, разыскиваемый гражданин сам принимает решение о предоставлении заявителю информации о себе.

Если же информации для однозначной идентификации гражданина недостаточно либо отсутствуют сведения о нем в базе данных, ведомство обязано уведомить заявителя об отказе с указанием причин.

Кроме того, россияне вправе запросить и получить сведения о себе из государственной базы данных, а также информацию о несовершеннолетних или недееспособных лицах, законными представителями которых они являются.