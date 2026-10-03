Москва3 окт Вести.В России планируется расширить цифровой профиль гражданина: в него будут включать сведения о судимости, больничных, праве на маткапитал. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Речь идет об эксперименте по улучшению качества и связанности данных в государственных информационных системах. Основная идея – это развитие цифрового профиля россиянина, то есть совокупность значимых сведений о человеке, которые содержатся у ведомств и которыми они обмениваются.

Теперь расширен состав участников эксперимента и перечень доступных для обмена сведений. В него включены данные об образовании и квалификации, зачислении в вуз и студенческом билете, наличии или отсутствии судимости, электронных листках нетрудоспособности, праве на материнский капитал и остатке его средств отметил сенатор

По его словам, включение сведений в цифровой профиль будет происходить поэтапно, часть из них добавят только в следующем году. Для гражданина это будет выражаться в расширении возможностей электронных услуг - по мере того, как ведомства и организации налаживают электронный обмен данными.