В ГД внесли проект об использовании биометрии подозреваемых без их согласия

В России хотят использовать биометрию подозреваемых и осужденных без их согласия В ГД внесли проект об использовании биометрии подозреваемых без их согласия

Москва30 сен Вести.Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, разрешающий правоохранительным органам и учреждениям уголовно-исполнительной системы заниматься обработкой персональных, в том числе биометрических, данных подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия для идентификации и аутентификации. Документ размещен в думской электронной базе.

На сегодняшний день биометрические данные в учреждениях уголовно-исполнительной системы используются для идентификации личности. В частности, они помогают контролировать проход через контрольно-пропускные пункты, отслеживать присутствие подозреваемых, обвиняемых и осужденных на территории, а также предотвращать побеги и попытки подмены личности.

Законопроект же предлагает закрепить в профильном законодательстве возможность обработки таких данных без согласия подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время биометрические данные хранятся и обрабатываются прямо в учреждениях уголовно-исполнительной системы. При этом централизованное хранение и обработка таких данных в рамках ФСИН не предусмотрены.

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта создаст правовую базу для использования биометрии в повседневной работе СИЗО и учреждений, исполняющих наказания. В том числе речь идет о контроле перемещений и обеспечении безопасности.

Ранее стало известно, что в России к 2035 году старые исправительные колонии заменят современные мультирежимные учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).