Осужденных и подозреваемых могут обязать сдавать биометрию В России предложили принудительно собирать биометрию осужденных

Москва29 сен Вести.Законопроект, нормы которого позволяют обрабатывать биометрические данные лиц, имеющих статус подозреваемых, обвиняемых или осужденных, без получения согласия с их стороны поступил в правительство России, передает ТАСС.

Документ будет рассмотрен на одном из заседаний кабинета министров.

Законопроект внесен и планируется к рассмотрению на ближайшем заседании правительства уточнил собеседник агентства

До этого Минцифры России предложило проработать возможность использовать биометрические данные для подтверждения подозрительных дистанционных финансовых операций.

Между тем, в Центробанке допустили, что с учетом скорого введения обязательной идентификации клиентов микрофинансовых организаций (МФО) через Единую биометрическую систему некоторые клиенты МФО могут уйти в теневой сектор.