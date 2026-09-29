Москва29 сенВести.Законопроект, нормы которого позволяют обрабатывать биометрические данные лиц, имеющих статус подозреваемых, обвиняемых или осужденных, без получения согласия с их стороны поступил в правительство России, передает ТАСС.
Документ будет рассмотрен на одном из заседаний кабинета министров.
Законопроект внесен и планируется к рассмотрению на ближайшем заседании правительствауточнил собеседник агентства
До этого Минцифры России предложило проработать возможность использовать биометрические данные для подтверждения подозрительных дистанционных финансовых операций.
Между тем, в Центробанке допустили, что с учетом скорого введения обязательной идентификации клиентов микрофинансовых организаций (МФО) через Единую биометрическую систему некоторые клиенты МФО могут уйти в теневой сектор.