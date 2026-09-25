Часть клиентов МФО могут уйти в тень из-за биометрии, заявили в ЦБ РФ Банк России видит риск ухода части клиентов МФО в тень из-за биометрии

Москва25 сен Вести.Введение с весны 2027 года обязательной идентификации клиентов микрофинансовых организаций (МФО) через Единую биометрическую систему (ЕБС) связано с риском ухода части клиентов МФО в теневой сектор, заявил агентству ТАСС директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков.

Он отметил, что для МФО основными сложностями при внедрении идентификации по ЕБС станут большие финансовые затраты и вопрос наполнения биометрической базы.

Мы предполагаем… что все равно какие-то сложности у них возникнут, и какая-то часть клиентов действительно уйдет от них, откажутся от услуг микрофинансовой организации, возможно, станут клиентами теневого сектора сказал Кочетков

Ранее "Ведомости" сообщили, что банки и МФО с 1 сентября будут передавать Федеральной службе судебных приставов информацию о работе по взысканию долгов, включая случаи с привлечением коллекторов.