Банки и МФО с сентября будут отчитываться перед ФССП о взыскании долгов

Банки и МФО будут с 1 сентября отчитываться перед приставами о взыскании долгов Банки и МФО с сентября будут отчитываться перед ФССП о взыскании долгов

Москва31 авг Вести.Банки и микрофинансовые организации (МФО) будут передавать в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) информацию о работе по взысканию долгов, включая деятельность с привлечением коллекторов. Об этом сообщают "Ведомости".

Приставы будут получать отчеты дважды в год. В них банки и МФО должны указать идентификационные данные, показатели работы по взысканию просроченной задолженности, а также подтверждения соответствия деятельности нормам законодательства.

При этом отчеты не будут включать в себя персональные данные должников. Приставы получат агрегированную статистику.

Деятельность организации, как уточняется, может быть отнесена к высокой категории риска, если она неоднократно нарушает порядок предоставления отчетности.

Ранее стало известно, что в России впервые за 6 лет наметился тренд на снижение. МФО во втором квартале 2026 года выдали гражданам займы на 347 миллиардов рублей, что на 2,8% меньше значений первого квартала. При этом в сегменте онлайн-займов такой тенденции не наблюдается.

Между тем сообщалось, что средний уровень реальных ставок по коротким микрозаймам в России увеличился на 27 процентных пунктов за год и достиг 247% годовых.