В России к 2035 году создадут семь мультирежимных учреждений ФСИН

Мультирежимные учреждения ФСИН заменят колонии в РФ В России к 2035 году создадут семь мультирежимных учреждений ФСИН

Москва16 сен Вести.Современные мультирежимные учреждения ФСИН, включающие следственный изолятор и изолированные участки колоний разных типов содержания, со временем заменят старые исправительные колонии, сообщил корреспондент ТАСС со ссылкой на новую редакцию федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2035 годы)".

Согласно программе, до 2035 года в стране построят семь таких учреждений.

Программой планируются выполнение проектных работ и последующие строительство <...> семи учреждений объединенного типа с помещениями, функционирующими в режиме следственного изолятора, на 5 380 мест и участками исправительных колоний на 15 120 мест говорится в новой редакции ФЦП, утвержденной 20 августа

Первое мультирежимное учреждение планируют открыть в Татарстане уже к 2030 году, второе будет простроено к 2031 году в Калужской области. Остальные пять создадут в Астраханской, Тюменской, Херсонской областях, Бурятии и Забайкальском крае. Каждое из них будет рассчитано на 3 тыс. мест (в Херсонской области – на 2,5 тыс.).