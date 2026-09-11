Директор ФСИН раскрыл число иностранцев в российских колониях и СИЗО Директор ФСИН Гостев: в колониях России отбывают наказание 16 американцев

Москва11 сен Вести.В колониях и СИЗО России содержатся порядка 25 тыс. иностранных граждан, сообщил директор ФСИН России Аркадий Гостев в перерыве проходящего в Казани XI заседания Совета руководителей пенитенциарных служб (СРПС) государств - участников СНГ.

Он отметил, что из них 18,5 тыс. из стран СНГ.

В целом [в учреждениях ФСИН содержится] порядка 25 тыс. иностранцев. Если брать страны СНГ - 18,5 тыс. [граждан этих стран] примерно у нас содержится: 4,5 тыс. в следственных изоляторах и 14,1 тыс. в колониях сообщил директор ФСИН

На вопрос журналистов о числе американцев, отбывающих наказание на территории РФ, он ответил:

В исправительных колониях у нас содержатся 16 граждан США пояснил Гостев

По его словам, за 2025 год число зарегистрированных в России преступлений сократилось на 7%, за первое полугодие этого года - на 16,2%. Поэтому отбывающих наказание в России иностранцев стало меньше.

Ранее стало известно, что самые востребованные у заключенных в исправительных учреждениях РФ профессии - портной и каменщик.