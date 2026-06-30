Генконсул в Хьюстоне: россияне в тюрьмах США жалуются на питание и тесноту

Российский генконсул заявил о суровых условиях содержания россиян в тюрьмах США Генконсул в Хьюстоне: россияне в тюрьмах США жалуются на питание и тесноту

Москва30 июн Вести.Содержащиеся в местах лишения свободы в США россияне сталкиваются с суровыми условиями содержания. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный консул РФ в американском Хьюстоне Николай Пукалов.

Согласно его сведениям, заключенные выражают недовольство теснотой камер, скудным питанием и неадекватной медицинской помощью.

По словам дипломата, условия как в уголовных, так и в иммиграционных тюрьмах одинаково суровы.

Что касается медицинского обслуживания, генконсул охарактеризовал его как преимущественно поверхностное, так как чаще всего заболевшим выдаются только жаропонижающие препараты, в то время как антидепрессанты пропагандируются в тюрьмах как практически универсальное средство от любых недугов.

При серьезных сбоях здоровья рассчитывать на эффективное лечение в местах лишения свободы не приходится заключил Пукалов

Ранее в Генконсульстве сообщали, что власти США на протяжении многих месяцев держат под стражей россиян, которым предстоит депортация, при этом многие из них просят как можно скорее отправить их на родину.