Дмитрий "Гоблин" Пучков задал вопрос людям, критикующим жизнь в России Блогер Пучков высказался о людях, критикующих жизнь в России

Москва28 апр Вести.Блогер и переводчик Дмитрий "Гоблин" Пучков высказался о людях, которые критикуют жизнь в России. Свою позицию он озвучил в эфире радио Sputnik.

У меня всегда вопрос ровно один: "А вы с чем это сравниваете?" Вот когда говорят, что у нас плохо, вы с чем это сравниваете? обратился Гоблин к ругающим страну россиянам

По мнению Пучкова, такие люди нередко сравнивают жизнь в России и США, причем свои представления о жизни в Штатах они строят на основе американских фильмов.

В американском кино все красиво, здорово. Внутри США вовсе не так красиво и вовсе не так здорово добавил блогер

Ранее жизнь в России и США сравнил актер и бывший боец MMA Олег Тактаров. По его словам, раньше РФ была похожа на Штаты,"но теперь там полная ж…".