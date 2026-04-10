Экс-боец MMA и актер Олег Тактаров сравнил жизнь в России и США

Москва10 апр Вести.Жизнь в России и в Соединенных Штатах Америки сравнил актер и бывший боец MMA, выступавший на ринге под псевдонимом Русский медведь, Олег Тактаров.

58-летний спортсмен, телеведущий, режиссер и кинопродюсер назвал Россию лучшим местом для жизни для человека его возраста. По его мнению, если бы у американцев не было кредитов, все они переехали бы жить в РФ.

Сейчас в Штатах бензин в четыре раза дороже, чем у нас, бомжи в магазинах воруют все, что хотят описал он ситуацию в Америке

Россия раньше была похожа на Штаты, "но теперь там полная ж…", "полная катастрофа", цитирует слова Тактарова sport24.ru. Актер и спортсмен признался, что в США безопасность находится на нулевом уровне, а в России он даже позволяет себе не закрывать на замок дверь своей квартиры.

Российская реальность по сравнению с Диким Западом выглядит сейчас намного лучше. Здесь комфортно и стабильно. Олег Тактаров назвал РФ самой свободной страной в мире. Но без одной ложки дегтя актер не обошелся – он выразил небольшое недовольство российскими налогами.

О безопасности Олег Тахтаров знает точно: первый российский чемпион UFC в 2022 году был избит в Мексике, когда заступился за девушку.