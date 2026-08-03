Бут: обстановка в тюрьмах США очень близка к сюжетам фильмов Голливуда Виктор Бут рассказал о реальности содержания в американских тюрьмах

Москва3 авг Вести.Условия содержания в американских тюрьмах в реальности очень близки к тому, как их изображают в голливудских фильмах. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут, проведший в заключении в США около 15 лет по сфабрикованному обвинению.

Отвечая на вопрос радиослушателя, Бут отметил, что во время отбывания наказания ему пришлось столкнуться с обстановкой, крайне похожей на киносюжеты.

Да, то, что вы видите в фильмах, очень близко к тому, с чем мне приходилось сталкиваться... Около года был на общем режиме, но там тоже все было очень сложно, почти как в тех фильмах, которые делает Голливуд про американскую тюрьму цитирует Бута KP.RU

На вопрос о сравнении с российскими пенитенциарными учреждениями Бут честно ответил, что не может дать объективную оценку, так как лично в отечественных местах лишения свободы никогда не находился.