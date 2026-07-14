Москва14 июл Вести.За время, которое общественный деятель Виктор Бут провел в американской тюрьме, мир технологий совершил колоссальный скачок: на смену привычным кнопочным аппаратам пришли смартфоны. С первым из них он познакомился лишь после того, как вышел на свободу. Об этом он рассказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

По его словам, еще до задержания он старался не отставать от прогресса и менял кнопочные аппараты один за другим. Однако мир сенсорных смартфонов долгое время оставался для него чем-то вроде научной фантастики, к которой он оказался не готов.

Это был, конечно, шок, хотя я до этого старался следить - у меня тоже было до этого некое подобие смартфона. Помните, такая раскладная Nokia была кнопочная. Но по сравнению с тем, что я увидел, когда взял смартфон, я долго не мог понять, как он работает, просто логика в чем? Я, как бабушки наши, звонил чисто по кнопкам, писал смс, то, что я умел делать. И потом мне один приятель посоветовал просто его взять и поиграть. Я взял что-то, посидел, смахивал туда-сюда картинку, потом понял логику. Как только понял логику, стал потихоньку осваивать смартфон, мне понравилось рассказал Бут

История Виктора Бута началась с ареста в Таиланде в 2008 году и последующей экстрадиции в США. В 2012 году он получил 25-летний срок по обвинениям в контрабанде оружия . Бут свою вину не признал. Долгие годы российские дипломаты пытались добиться его выдачи, но диалог с Вашингтоном сдвинулся с мертвой точки только в 2022 году, когда стороны начали обсуждать возможный обмен, который состоялся 8 декабря в Абу-Даби. Россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывавшую наказание в России.