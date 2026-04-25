Москва25 апр Вести.На заседание суда в Таиланде во время рассмотрения дела Виктора Бута приехал один из депутатов Госдумы РФ по наказу основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут сообщил в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

Такая поддержка в тот момент оказалась для Бута крайне важным фактором, так как он понимал, что Россия его официально поддерживает.

Я хорошо помню, как на заседание тайского суда приехал один из депутатов Госдумы, который, сидя рядом, в общем-то, сказал, что: "Владимир Вольфович меня отправил". Из тайской тюрьмы я написал ему довольно большое письмо. Не помню, там было 10-12 страниц… Поддержка, конечно, для меня в тот момент была очень-очень важным таким фактором. Я понимал, что, по крайней мере, я теперь не один, а то, что это уже официальная позиция нашей страны рассказал Виктор Бут

6 марта 2008 года Бут был арестован в Бангкоке по выданному в США ордеру. Его задержали сотрудники управления по борьбе с наркотиками США, которые выдавали себя за боевиков Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) и якобы намеревались приобрести у Бута ракеты класса "земля – воздух". Американская сторона официально выдвинула обвинения против Бута и направила в Таиланд запрос о его экстрадиции.

В августе 2009 года уголовный суд Бангкока не нашел достаточных оснований для выдачи российского бизнесмена. Однако в сентябре того же года, после подачи апелляции, суд отказался освободить Бута под залог, опасаясь, что он попытается скрыться от правосудия. А 20 августа 2010 года Апелляционный суд Таиланда отменил решение суда первой инстанции и согласился на экстрадицию Бута в США.