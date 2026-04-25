Москва25 апр Вести.Жесткая позиция основателя ЛДПР Владимира Жириновского и его желание помочь позволило сенатору Вадиму Деньгину в молодости поступить в университет и получить бесплатное образование. Об этом член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По словам Деньгина, он не смог попасть в Московский государственный лингвистический университет им. Мориса Тореза и решил попробовать поступить в новый экспериментальный факультет, на котором обещали готовить бизнесменов. Однако через несколько месяцев корпорация объявила о банкротстве, а студенты остались на улице.

И вдруг едет 140-й Мерседес, открывается окно, выглядывает лицо Жириновского… И он говорит: "Вечером ко мне во фракцию на десятый этаж". И нас встречает Жириновский, при нас набирает … министру финансов и министру образования. И говорит: "Если вы этих ребят с деревень, с поселков, городов Российской Федерации, которые заслужили попасть на этот факультет не через деньги, не в блатную руку какую-то, если вы их сейчас не спасете, я вам на ближайшем правительственном часе в Государственной думе устрою головомойку". И я получил благодаря Жириновскому его жесткости определенной и желанию помочь бесплатное образование. Большинство из этих студентов без Жириновского вернулись к себе в регион, не получив образование рассказал Деньгин

Ранее друг и сослуживец Жириновского рассказал, как политик в шутку на службе в армии каждое утро вызывал по неработающему телефону начальника охраны и просил подогнать машину к его подъезду.