Жириновский утверждал, что действия США в Ираке – репетиция перед РФ Анастасия Боцан-Харченко: Жириновский говорил, что РФ должна поддержать Ирак

Москва25 апр Вести.Владимир Жириновский всегда утверждал, что Россия должна поддержать Ирак во время вторжения США и их союзников, так как следующей целью Вашингтона будет РФ. Об этом дочь политика Анастасия Боцан-Харченко рассказала в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

Он всегда говорил о том, что мы должны его [Ирак] поддержать, поскольку Ирак – это репетиция перед нами отметила Боцан-Харченко

20 марта 2003 года американские военные нанесли по Багдаду удары крылатыми ракетами, а затем сухопутные силы США, Великобритании, Австралии и Польши вторглись на территорию Ирака. Официальным поводом для начала боевых действий стало якобы производство оружия массового поражения на территории ближневосточного государства.