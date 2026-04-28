Бутягин рассказал о первых впечатлениях после освобождения Ученый Бутягин поделился эмоциями после освобождения

Москва28 апр Вести.ЦОС ФСБ России опубликовало видео о прошедшем на границе между Белоруссией и Польшей обмене задержанными гражданами, в ходе которого российский ученый Александр Бутягин впервые поделился эмоциями от возвращения.

Бутягина поздравили от лица всей Белоруссии с освобождением и вручили цветы.

Мне еще трудно их (эмоции - прим. ред.) передать, мне еще в это не верится. Это прекрасно совершенно. Самочувствие прекрасное. Со мной все хорошо поделился ученый

В ближайшее время Бутягину предоставят возможности для связи с близкими.

Российский ученый Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Обмен состоялся 28 апреля на белорусско-польском участке границы.