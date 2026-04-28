ФСБ выложила видео обмена Бутягина на границе Польши и Белоруссии

ФСБ показала видео обмена археолога Бутягина ФСБ выложила видео обмена Бутягина на границе Польши и Белоруссии

Москва28 апр Вести.ФСБ опубликовала видеозапись обмена на белорусско-польской границе, в результате которого освобождены археолог Александр Бутягин и супруга российского военного из миротворческого контингента в Приднестровье. Видео распространил Центр общественных связей ФСБ России.

На видео показано, как Бутягину вручили букет цветов и сувениры от имени президента Белоруссии Александра Лукашенко и поздравили с освобождением. Археолог поблагодарил за освобождение и подарки.

Ранее в Госдуме поблагодарили Лукашенко за помощь в освобождении Бутягина.

Бутягина задержали в декабре 2025 года в Польше по запросу украинской стороны. В марте суд в Варшаве одобрил экстрадицию ученого на Украину.

Бутягина и супругу российского военного обменяли во вторник на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы, прибывших в Россию с целью разведки.