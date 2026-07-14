Виктор Бут рассказал о "правиле трех нарушений" в США Виктор Бут: "три ошибки" в США могут привести к пожизненному заключению

Москва14 июл Вести.В уголовно-исполнительной системе США существует практика, при которой совершение трех уголовно наказуемых правонарушений может привести к пожизненному лишении свободы. Об этом рассказал в интервью Андрею Малахову общественный деятель Виктор Бут, сообщает ИС "Вести".

Он считает, что это жестокая система - достаточно оступиться трижды, чтобы остаться за решеткой до конца своих дней.

"Правило трех нарушений" работает, когда человеку давали пожизненно. Неважно, мелкая кража, второй привод в полицию за незначительное правонарушение, третий, или наркотики - любой из них, неважно, все - пожизненно. И таких людей очень много. Это самое больное место в системе США, наверное рассказал Бут

По его словам, США удерживают лидерство по количеству заключенных — более 5% от мирового числа. Такая статистика прямо указывает на системную проблему избыточного тюремного заключения в Америке.

Население США максимум где-то 2-2,5% населения земного шара, а содержатся в тюрьмах - более 5 процентов всех заключенных мира, то есть это не пропорционально много рассказал Виктор Бут

История Виктора Бута началась с ареста в Таиланде в 2008 году и последующей экстрадиции в США. В 2012 году он получил 25-летний срок по обвинениям в контрабанде оружия . Бут свою вину не признал. Долгие годы российские дипломаты пытались добиться его выдачи, но диалог с Вашингтоном сдвинулся с мертвой точки только в 2022 году, когда стороны начали обсуждать возможный обмен, который состоялся 8 декабря в Абу-Даби. Россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывавшую наказание в России.

Ранее он рассказал, с чем столкнулся в американской тюрьме. По его словам, никакой русофобии не было ни со стороны персонала, ни со стороны других заключенных. Но, возможно, это было связано с тем, что тюрьма "Мэрион" находится в Иллинойсе, в той самой одноэтажной Америке, далекой от политизированных мегаполисов.