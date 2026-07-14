Москва14 июл Вести.За годы нахождения в американской тюрьме общественный деятель Виктор Бут успешно научился рисовать, а образы для будущих работ он черпал в российских газетах, на которые его подписали соотечественники. Об этом он рассказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

По его словам, некоторые работы, которые он отправлял из мест заключения через посольство родным и близким, были утеряны.

Потерялись, всего было около 300. Что-то из них было подарено товарищам по несчастью. А несколько, потому что работы, как правило, накопились, нужно было раз в месяц их отправлять, к сожалению, не дошли до посольства, что-то потерялось в пути, какие-то работы при обысках были просто утрачены или испорчены. Но большая часть, отдать должное, благодаря усилиям дипломатов наших, которые это все помогли привезти в Россию, передать супруге, таким образом сохранилось, и коллекция накопилась рассказал Бут

Он признался, что начал серьезно рисовать только в тюрьме: избыток свободного времени и потребность в самовыражении превратили его скромное хобби в способ осмысления жизни.

Как любой пройденный через советскую школу и уроки рисования, я что-то умел рисовать, что-то даже оформлял в школе. Но, естественно, просто появилась такая возможность. У меня было желание что-то изобразить. Я понял, что желательно как-то посмотреть и научиться. И попросил у супруги учебники по рисованию. В тюрьме была специальная программа, где ты можешь купить карандаши, краски, все, что нужно для рисования, плюс бумагу специальную. И я стал пробовать. Конечно, первые работы не совсем были удачными, но постепенно начало получаться рассказал Бут

По его словам, в американской тюрьме он регулярно получал "Российскую газету" и "Комсомольскую правду".

Я получал их с 2013 года, благодаря фонду поддержки соотечественников за рубежом и нашему посольству, которые меня подписали. И для меня это было такое "окно в жизнь". По крайней мере, я понимал, чем живет страна. Я хотя бы следил за тем развитием, которое происходило. И для меня это действительно было такой важной возможностью. Естественно, там раз за разом появлялись какие-то интересные фотографии, я их сразу, конечно, вырезал, складывал в специальную папочку, и потом появлялось желание что-то нарисовать. Естественно, брал это как исходный вариант, и в соответствии с технологией построения рисунка переносил, в зависимости от того, какого эффекта хотелось добиться рассказал Бут

История Виктора Бута началась с ареста в Таиланде в 2008 году и последующей экстрадиции в США. В 2012 году он получил 25-летний срок по обвинениям в контрабанде оружия . Бут свою вину не признал. Долгие годы российские дипломаты пытались добиться его выдачи, но диалог с Вашингтоном сдвинулся с мертвой точки только в 2022 году, когда стороны начали обсуждать возможный обмен, который состоялся 8 декабря в Абу-Даби. Россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывавшую наказание в России.