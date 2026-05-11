Бутягин показал свой "пророческий" портрет с надписью "разыскивается"

Москва11 мая Вести.Освобожденный из-под ареста в Польше в рамках обмена российский археолог Александр Бутягин показал в своем кабинете в Эрмитаже свой "пророческий" портрет с надписью Wanted ("Разыскивается").

Во время беседы с ТАСС ученый провел небольшую экскурсию по рабочему кабинету и обратил внимание на черно-белую фотографию, сделанную около 20 лет назад для паспорта. По словам Бутягина, один из коллег в шутку написал на снимке слово "Wanted".

Археолог признался, что только сейчас обратил на это внимание.

Сон в руку сказал Бутягин с иронией

Ранее ученый в комментарии ИС "Вести" назвал свою историю с арестом в Польше поучительной.

Российский археолог Александр Бутягин был задержан в Польше в декабре прошлого года по запросу Украины из-за раскопок в Крыму. Суд в Польше вынес решение о его экстрадиции на территорию Украины, где ему грозило 10 лет лишения свободы. В апреле ученого удалось освободить в рамках обмена.