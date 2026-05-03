Москва3 мая Вести.Российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин, возвращенный домой после ареста в Польше, 3 мая навестил своего отца Михаила и получил от него и его жены подарки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отца археолога.

По информации агентства, подарки представляют собой самодельные фигурки ангела и русалки, а также расписное пасхальное яйцо.

По рассказу Михаила Бутягина, после возвращения домой Александр Бутягин опубликовал на своей странице в соцсети фото фрески с освобождением апостола Петра из заточения.

А я ведь резчик по дереву - и когда-то сделал фигурку ангела. Решил подарить ее сыну в знак такого события. И фигурку русалки рассказал Бутягин-старший

Отец археолога также уточнил, что его жена вручила Александру Бутягину большое расписное яйцо своей работы, на котором изображен ангел.

1 мая Александр Бутягин вернулся в Петербург.

В декабре археолога задержали в Польше по запросу Украины. Обвинения украинской стороны связаны с раскопками в Крыму. Польский суд вынес решение об экстрадиции россиянина на Украину, где ему грозило до 10 лет лишения свободы. 28 апреля стало известно, что Бутягина освободили в рамках обмена.