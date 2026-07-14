Иконы и Путин: Виктор Бут рассказал о своей тюремной камере в США

Виктор Бут о тюремном интерьере: висели на стене иконы и портрет Путина Иконы и Путин: Виктор Бут рассказал о своей тюремной камере в США

Москва14 июл Вести.Даже в стенах американской тюрьмы у Виктора Бута сохранялась связь с Родиной и верой: пространство позволили оформить православными иконами и фотографией российского президента Владимира Путина. Об этом общественный деятель рассказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

По его словам, эти изображения были для него источником духовной поддержки.

У меня в камере висели иконки, которые присылала мама, и портрет Владимира Путина, а также российский флаг и текст российского гимна рассказал Бут



Он также отметил, что ему повезло с соседями. Среди них встречались умные, образованные и интересные люди, с которыми можно было вести диалоги на различные темы.

Также он рассказал, что благодаря нахождению в неволе научился профессионально рисовать.

История Виктора Бута началась с ареста в Таиланде в 2008 году и последующей экстрадиции в США. В 2012 году он получил 25-летний срок по обвинениям в контрабанде оружия. Бут свою вину не признал. Долгие годы российские дипломаты пытались добиться его выдачи, но диалог с Вашингтоном сдвинулся с мертвой точки только в 2022 году, когда стороны начали обсуждать возможный обмен, который состоялся 8 декабря в Абу-Даби. Россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывавшую наказание в России.