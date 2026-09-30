К оплате проезда по биометрии в Москве подключились миллион человек В Москве миллион человек подключились к биометрической оплате проезда

Москва30 сен Вести.Биометрическую оплату проезда в Москве подключили уже миллион горожан. Еженедельно таким способом оплачивают более 1,2 миллиона поездок. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

К системе оплаты проезда по биометрии подключились миллион москвичей. Это самый современный и удобный способ оплаты проезда в городском транспорте говорится в публикации

Как отметил заместитель мэра Максим Ликсутов, Москва занимает первое место в мире по числу видов транспорта, где можно оплатить проезд по биометрии. Технология разработана правительством Москвы. Всего пассажиры совершили свыше 230 миллионов проходов по биометрии. Подключение к сервису занимает около минуты в приложении "Метро Москвы".

Оплата по биометрии работает в Москве с октября 2021 года. С декабря 2025 года сервис доступен на всех турникетах метро и Московского центрального кольца, а также в аэроэкспрессах, на причалах речного электротранспорта и станциях Московских центральных диаметров. Сейчас биометрия действует на МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-4, до конца года появится и на МЦД-3.