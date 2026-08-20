Москва20 авгВести.С 2024 года, с начала эксперимента по сбору биометрических персональных, через пункты пропуска прошли около 14 миллионов иностранцев. Об этом сообщила в MAX официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, с декабря 2024 года эксперимент проводится в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также в автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. С 1 мая 2025 года к нему присоединился и международный аэропорт Внуково.
70 тысяч из них (иностранцев – ред.) оказались в списке лиц, которым не разрешен въезд в Россиюсказано в сообщении
В указанных пунктах пропуска используется биометрическая система, разработанная Правительством Москвы, которая позволяет идентифицировать граждан по фотографии и отпечаткам пальцев непосредственно во время прохождения погранконтроля. Таким образом удается вычислить нарушителей, которые после запрета на въезд вновь пытаются въехать в Россию по новым установочным данным.
В июне 2026 года подобными системами дополнительно оснастили еще 11 пунктов пропуска в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, а также в Алтайском крае, Иркутской, Курганской, Новосибирской, Саратовской, Оренбургской и Омской областях.