Замглавы РЖД Чаркин: посадку по биометрии на главных маршрутах внедрят за 3 года

В РЖД намерены за 3 года внедрить проезд по биометрии на всех ключевых маршрутах Замглавы РЖД Чаркин: посадку по биометрии на главных маршрутах внедрят за 3 года

Москва18 авг Вести.Сервис посадки по биометрии на всех ключевых маршрутах пассажирских поездов в России внедрят в течение трех лет, заявил замглавы РЖД Евгений Чаркин.

Пилотный проект посадки по биометрии ранее стартовал на маршрутах между Москвой и Нижним Новгородом, Костромой и Иваново, а также между Нижним Новгородом, Иваново и Кировом. В РЖД заявили, что интерес к этой технологии растет.

Как отметил Чаркин журналистам, компания РЖД сейчас занимается расширением сервиса на другие направления, его слова передает ТАСС.

Мы планируем, что в течение трех лет масштабируем на все ключевые рейсы сказал замглавы РЖД

Он добавил, что пока технология действует только на начальных станциях, но "с течением времени" ее собираются масштабировать и на промежуточные станции.

В начале июля в Минтрансе сообщали, что во всех метрополитенах России заработала система оплаты по биометрии.