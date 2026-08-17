Доступа к данным в биометрической системе метро нет даже у разработчиков

Эксперт рассказал об уровне защищенности биометрической системы в метро Москвы Доступа к данным в биометрической системе метро нет даже у разработчиков

Москва17 авг Вести.Система биометрической оплаты в московском метро надежно защищена – доступ к данным не могут получить даже разработчики и сотрудники подземки. Об этом ИС "Вести" рассказал директор по информационным технологиям и инновациям Центра разработки и компетенций Московского метрополитена Гусейн Римиханов.

По его словам, обман системы невозможен, так как камера не просто считывает, но и проверяет признак "живого" человека, что исключает использование фотографий или масок.

Это все собирается в единый такой длинный-длинный вектор и оперируется дальше в системе. Доступа к фотографиям нет даже там у меня, у моих сотрудников, у всех коллег, которые работают… Это исключено по ряду причин. Первое – ваш вектор, он, как правило, уникален. Кроме того, вот здесь вот камера, она проверяет liveness (лайвнес – прим.ред) – это такая штука, которая позволяет вам определить, что перед вами живой человек отметил Римиханов

Он добавил, что Россия первой в мире запустила подобную биометрическую оплату для пассажиров.

Ранее директор по внешним коммуникациям Центра биометрических технологий (ЦБТ) Михаил Берггрен назвал регион-лидер по оплате биометрией проезда метро.