Москва4 октВести.Американский лидер Дональд Трамп уверен в важности поддержки хороших отношений с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
Выступая в штате Огайо Трамп отметил, что у лидера КНДР есть в распоряжении более 100 ядерных ракет.
У меня получается ладить с Ким Чен Ыном. Когда у человека есть 112 ядерных ракет, важно с ним ладитьобъяснил свои слова глава Белого дома
Ранее Трамп уже признавался в симпатиях к лидеру КНДР. По его словам, Ким Чен Ын является другом американского президента. А себя он назвал чуть ли не единственным человеком, который нравится северокорейскому лидеру.