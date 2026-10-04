Трамп заявил, что у него получается ладить с лидером КНДР

Трамп: с Ким Чен Ыном важно иметь хорошие отношения из-за ядерного оружия Трамп заявил, что у него получается ладить с лидером КНДР

Москва4 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп уверен в важности поддержки хороших отношений с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

Выступая в штате Огайо Трамп отметил, что у лидера КНДР есть в распоряжении более 100 ядерных ракет.

У меня получается ладить с Ким Чен Ыном. Когда у человека есть 112 ядерных ракет, важно с ним ладить объяснил свои слова глава Белого дома

Ранее Трамп уже признавался в симпатиях к лидеру КНДР. По его словам, Ким Чен Ын является другом американского президента. А себя он назвал чуть ли не единственным человеком, который нравится северокорейскому лидеру.