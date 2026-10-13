Трамп допустил возможность встречи с лидером КНДР во время поездки в Азию

Трамп заявил, что может встретиться с лидером КНДР во время своей поездки в Азию Трамп допустил возможность встречи с лидером КНДР во время поездки в Азию

Москва13 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность проведения встречи с руководителем КНДР Ким Чен Ыном в период своего визита в страны Азии в ноябре.

Трамп заявил об этом во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Огайо, сообщает ТАСС.

Возможно. Это будет увлекательно, не правда ли? У меня получается с ним ладить сказал президент США, отвечая на вопрос о том, может ли состояться его встреча с Ким Чен Ыном во время его поездки в Азию в следующем месяце

Ранее американский лидер Дональд Трамп подчеркнул важность поддержания хороших отношений с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Выступая в штате Огайо Трамп напомнил, что у лидера КНДР есть в распоряжении более 100 ядерных ракет. А это значит, добавил он, что с таким человеком нужно ладить.