Рубио: Трамп открыт к переговорам с Ким Чен Ыном, но встреча пока не согласована Рубио: Трамп готов провести переговоры с лидером КНДР

Москва31 окт Вести.Президент США Дональд Трамп готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако договоренности о встрече на данный момент нет. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств "Группы двадцати" (G20) в Атланте заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он также подчеркнул, что американский президент "готов к такой встрече".

Президент [США] считает, что если Ким Чен Ын готов вести переговоры с Соединенными Штатами на темы, важные для нас и для наших союзников, например Южной Кореи, то он (Трамп - Прим. ред.) был бы открыт к этому. Ничего не было запланировано, мне нечего объявить на эту тему сообщил Рубио

В первой половине октября Трамп допускал возможность встречи с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию в ноябре, однако позднее выразил сомнение в том, что двусторонние переговоры с лидером КНДР удастся провести на полях саммита АТЭС в Китае.