KP.RU: уничтожение заводов на Украине дает Зеленскому ресурс для мобилизации

Раскрыта выгода Зеленского от уничтожения заводов на Украине KP.RU: уничтожение заводов на Украине дает Зеленскому ресурс для мобилизации

Москва3 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может быть заинтересован в ликвидации промышленных объектов на Украине, поскольку в этом случае многие мужчины призывного возраста теряют право на отсрочку от службы, пишет KP.RU.

Логика проста, незатейлива, но убойна, причем в прямом смысле этого слова: нет работы - нет брони - добро пожаловать в ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата - прим. ред.) отметило издание

12 сентября Минобороны России сообщило о массированном ударе Вооруженных сил (ВС РФ) по предприятиям украинской металлургической промышленности, обеспечивающим производство продукции военного назначения.

За неделю до этого стало известно, что после удара российских войск в Днепропетровской области приостановил работу металлургический комбинат "Каметсталь".

Газета Financial Times, в свою очередь, написала, что вследствие ударов ВС РФ полностью прекратили работу три крупнейших сталелитейных предприятия Украины, расположенных в Запорожской и Днепропетровской областях.