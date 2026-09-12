Москва12 сен Вести.Вооруженные силы РФ в ночь на 12 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, производящим продукцию для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате ударов высокоточным оружием в в городе Запорожье Запорожской области поражен металлургический комбинат "Запорожсталь". Это предприятие является одним из основных поставщиков листового металлопроката для создания защитных конструкций и брони для военной техники, а также пластин для бронежилетов.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном Киеву Запорожье, а также в Кривом Роге в Днепропетровской области ночью гремели взрывы.