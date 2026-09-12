СМИ: взрывы прогремели в Запорожье и Кривом Роге

Мощные взрывы прогремели в Кривом Роге и Запорожье СМИ: взрывы прогремели в Запорожье и Кривом Роге

Москва12 сен Вести.Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщают украинские СМИ.

Онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины показывает, что в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога.

Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра, вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года.

Россия контролирует 80% площади Запорожской области. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.