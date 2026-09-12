Москва12 сенВести.Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщают украинские СМИ.
Онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины показывает, что в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра, вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года.
Россия контролирует 80% площади Запорожской области. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.