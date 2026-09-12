ВС РФ поразили металлургический комбинат по производству оружия в Кривом Роге

Минобороны РФ отчиталось о пораженных в Днепропетровской области целях ВС РФ поразили металлургический комбинат по производству оружия в Кривом Роге

Москва12 сен Вести.Вооруженные силы России поразили ряд военных объектов, расположенных в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, в течение прошедшей ночи российские войска высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками нанесли массированный удар в том числе по предприятиям украинской металлургической промышленности, которые производят продукцию военного назначения.

В Днепропетровской области поражен металлургический комбинат в городе Кривой Рог, выпускающий металлургическую продукцию для производства вооружения и военной техники говорится в заявлении

Кроме того, в Днепропетровске ВС РФ ударили по инновационному электроплавильному комплексу металлургического завода "Интерпайп Сталь", который является крупнейшим на Украине производителем и поставщиком металлопроката для производства военной продукции.

Также российские войска в Кривом Роге нанесли поражение Северному и Новокриворожскому горно-обогатительным комбинатам, которые занимаются добычей, обогащением и агломерацией железной руды для выпуска металлургической продукции, используемой для военного производства.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что армия России ударила по объектам портовой и транспортной инфраструктуры в Одесской области.