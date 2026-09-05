ВС РФ поразили металлургический комбинат в Днепропетровской области Минобороны: РФ поразила металлургический комбинат в Днепропетровской области

Москва5 сен Вести.Минувшей ночью российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными дронами по комбинатам металлургической промышленности в Днепропетровской области и другим объектам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в субботу, 5 сентября.

В Днепропетровской области поражены: металлургический комбинат Днепродзержинск ("Каметсталь") и металлургический завод Днепр ("Днепровский металлургический завод") говорится в материале

По данным министерства, комбинат и завод были крупными поставщиками металлопродукции для военного производства.

Кроме того, в Минобороны сообщили, в частности, что военные РФ нанесли удар по сухогрузу и логистическому центру в Одесской области.