Военкор Коц сообщил о выводе из строя уникального завода на Украине ударом ВС РФ Военкор Коц: ВС РФ поразили в Днепродзержинске уникальный металлургический завод

Москва5 сен Вести.Российские военные в результате ударов 5 сентября вывели из строя металлургический завод в Днепропетровске, который занимается уникальным для всего мира производством. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своей колонке для KP.RU.

По словам Коца, речь идет о предприятии "Каметсталь" в Днепродзержинске (украинское название - Каменское). На этот комбинат, как и на металлургический завод "Днепр", по данным военкора, приходятся остатки всей черной металлургии на Украине с тех пор, как после атак российской армии закрылись заводы в Запорожье и Кривом Роге.

Здесь важнее не тонны, а номенклатура. Каменское - единственный в мире производитель катаной осевой заготовки. В январе, после почти года простоя, комбинат перезапустил выпуск вагонных осей: первая партия - 524 тонны. Оси - это колесные пары, колесные пары - это "Укрзализныця", а "Укрзализныця" - это подвоз всего, что едет к фронту. Полгода мы выбиваем локомотивы, тягу и депо. Теперь работаем этажом выше - по тому, из чего вагонная тележка собирается написал Коц

Также военкор рассказал о других объектах, которые российские военные поразили в ночь на 5 сентября. По его словам, в Черноморске был атакован сухогруз с вооружением и военным имуществом.

Западные агентства на этой неделе пишут: экспорт через порты Большой Одессы практически встал. Круг замыкается. Что успели выплавить - морем не вывезти заметил Коц

В Николаеве Армия России нанесли удар по логистическому центру и подстанции "Николаевская", в Киевской области, как отметил военкор, уже второй раз за неделю ударили по логистическому центру "Святопетровский", а также были поражены топливные площадки в военном городке Блиставица у Гостомеля.

И Бровары. Центр радио- и радиотехнической разведки там поражали в марте 2022 в феврале 2023, "Кинжалом" - в ноябре прошлого года. Значит, восстанавливают. Соревнование предельно простое: скорость их восстановления против скорости нашего подавления. Судя по августу, ремонтники не успевают подытожил Коц

О пораженных целях в результате ночных ударов ранее отчитались в Минобороны РФ.