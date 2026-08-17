Москва17 авг Вести.Остановка крупнейшего на Украине металлургического комбината "ArcelorMittal Кривой Рог" (бывший "Криворожсталь" им. В. И. Ленина) будет значить, что от украинской металлургической промышленности ничего не осталось. Об этом заявил руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский в интервью ИС "Вести".

Российские Вооруженные силы ранее поразили цеха крупнейшего металлургического завода в Кривом Роге, из-за чего предприятие частично остановило работу.

Фактически остановка "Криворожстали" - это последнее предприятие полного цикла, которое занималось производством, начиная от руды и чугуна до готового металлопроката - будет говорить о том, что от украинской металлургической промышленности не осталось ничего подчеркнул эксперт

Вышли из строя основные производственные объекты комбината, остановлена часть технологических процессов. Специалисты определяют масштаб ущерба, но уже сейчас понятно, что последствия будут серьезными.

Изначально это был крупнейший комплекс по металлургии, куда входили донецкие, луганские, запорожские и днепропетровские предприятия, ориентированные в первую очередь на Криворожский бассейн. Единственное, что Украина может теперь делать - это просто добывать руду для Европейского союза и для Китая сказал Ногинский

Металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" внесен украинскими властями в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны.