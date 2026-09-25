Москва25 сен Вести.Остановка работы крупнейшего горно-металлургического предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог" грозит убытками для бюджета Украины – потеря доходов от экспорта и уменьшение налоговых поступлений из смежных областей экономики. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

По ее словам, остановка производства может дестабилизировать макроэкономическую ситуацию на Украине.

Остановка такого гиганта означает не только потерю экспортных поступлений, но еще и то, что произойдет, скорее всего, удорожание строительства, могут быть проблемы с курсом национальной валюты и возможна еще дестабилизация макроэкономической ситуации объяснила Ермилова

Также экономист подчеркнула, что проблемы в металлургии повлекут проблемы и в смежных отраслях экономики Украины.

Более того, также металлургия тянет за собой еще смежные отрасли. Это и горнодобывающая, и энергетика, и транспорт, и машиностроение, и тысячи рабочих мест и, достаточно существенные налоговые поступления добавила она

Ранее сообщалось, что горно-металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог", входящее в состав корпорации ArcelorMittal, не сможет возобновить деятельность после нанесенных ударов.