Москва25 сенВести.Крупнейшее украинское горно-металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог", входящее в состав корпорации ArcelorMittal, не сможет возобновить деятельность после взрывов.
С глубоким сожалением мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать "АрселорМиттал Кривой Рог"приводятся на сайте компании слова генерального директора "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо
Сообщается, что в течение последних пяти недель предприятие подверглось четырем ракетным ударам, в результате которых производственным объектам был нанесен значительный ущерб.
Ранее генеральный директор группы компаний "Метинвест" Александр Водовиз заявил о критической ситуации в металлургической отрасли Украины: все металлургические заводы страны разрушены.