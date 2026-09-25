Крупнейший производитель стали Украины не сможет возобновить работу после ударов Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" не возобновит работу

Москва25 сен Вести.Крупнейшее украинское горно-металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог", входящее в состав корпорации ArcelorMittal, не сможет возобновить деятельность после взрывов.

С глубоким сожалением мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать "АрселорМиттал Кривой Рог" приводятся на сайте компании слова генерального директора "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо

Сообщается, что в течение последних пяти недель предприятие подверглось четырем ракетным ударам, в результате которых производственным объектам был нанесен значительный ущерб.

Ранее генеральный директор группы компаний "Метинвест" Александр Водовиз заявил о критической ситуации в металлургической отрасли Украины: все металлургические заводы страны разрушены.