Эксперт рассказал о критической ситуации в металлургической отрасли Украины Эксперт Водовиз: все украинские металлургические заводы разрушены

Москва24 сен Вести.Украина столкнулась с критической ситуацией в сфере выплавки стали, все металлургические заводы в стране разрушены. Об этом рассказал генеральный директор группы компаний "Метинвест" Александр Водовиз.

По его словам, в сентябре 2026 года уже была неделя, за которую Украина не выплавила ни одной тонны стали. Это произошло впервые за 100 лет.

Разрушены абсолютно все заводы. Это Arcelor, "Метинвест", завод имени Петровского (Днепропетровский метзавод) и "Интерпайп". Мы не работаем приводят слова Водовиза местные СМИ

Ранее стало известно, что металлургический комбинат в Днепропетровской области "Каметсталь" приостановил работу после удара российских войск.

Между тем газета Financial Times написала, что три крупнейших сталелитейных предприятия Украины, расположенных в Запорожской и Днепропетровской областях, полностью прекратили работу вследствие ударов ВС РФ.