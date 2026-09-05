Металлургический комбинат под Днепропетровском остановил печи после удара ВС РФ "Страна.ua": меткомбинат "Каметсталь" остановил работу после удара ВС РФ

Москва5 сен Вести.Украинский металлургический комбинат в Днепропетровской области "Каметсталь" приостановил работу после удара российских войск, сообщает украинское издание "Страна.ua".

На металлургическом комбинате "Каметсталь" в Каменском после российского удара остановлены две доменные печи пишет издание, ссылаясь на местные паблики

Отмечается, что пожар уже потушили, сейчас предприятие не работает.

Утром в субботу российское Минобороны сообщало, что ночью в Днепропетровской области поражен металлургический комбинат Днепродзержинск ("Каметсталь").