FT: Украина лишилась 90% производства стали после ударов по комбинатам Остановка трех крупнейших комбинатов парализовала металлургию на Украине

Москва20 сен Вести.Три крупнейших сталелитейных предприятия Украины, расположенных в Запорожской и Днепропетровской областях, полностью прекратили работу вследствие российских ударов. Об этом сообщает газета Financial Times. По информации издания, на эти заводы приходилось порядка 90% всей выплавки стали в стране.

В числе остановившихся производств — ключевые мощности групп "Метинвест" и ArcelorMittal, включая комбинат в Кривом Роге, где занято свыше 15 тысяч работников. Глава офиса генерального директора компании "Метинвест" Александр Водовиз констатировал, что на сегодняшний день сталелитейная промышленность Украины фактически прекратила существование.

Аналитики подчеркивают, что паралич ключевой экспортной отрасли нанесет тяжелый удар по украинскому бюджету, рынку труда, энергетике и логистике.