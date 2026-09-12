На крупнейшем украинском металлургическом комбинате повреждены цеха На металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" повреждены цеха

Москва12 сен Вести.На крупнейшем украинском металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" повреждены цеха, сообщает ТАСС.

Повреждены производственные и вспомогательные объекты говорится в сообщении пресс-службы комбината

О каком именно заводе идет речь, не уточняется. Известно, что "АрселорМиттал Кривой Рог" работает на ВПК и внесен украинскими властями в перечень объектов, имеющих стратегическое значение.

12 сентября Минобороны РФ сообщило, что в ходе ночного массированного удара поражены предприятия украинской металлургической промышленности, обеспечивающие производство продукции военного назначения, в том числе в Днепропетровске, Кривом Роге и подконтрольном Киеву городе Запорожье.