Военкор Коц заявил о гибели украинской металлургии Военкор Коц: металлургическая отрасль на Украине умирает

Москва28 авг Вести.Металлургическая отрасль на Украине умирает, заявил в колонке для KP.RU военный корреспондент Александр Коц.

Журналист отметил, что отрасль столкнулась с критическими трудностями после ударов ВС РФ по металлургическим комбинатам и морской блокады украинских портов.

Также урон металлургии Украины наносят рост железнодорожных расходов, квоты Евросоюза на экспорт украинской стали в объединение, а также дефицит коксующегося угля.

Таким образом, в рамках нашей "черноморской инициативы" противник быстро теряет один из немногих оставшихся у него источников валютной выручки подытожил Коц

Ранее президент объединения предприятий горно-металлургического комплекса "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что горно-обогатительные комбинаты (ГОК) страны рискуют остановить работу из-за блокировки черноморских портов Украины.

Он отметил, что Южный и Ингулецкий ГОК уже прекратили работу, а Полтавский ГОК находится на грани остановки.