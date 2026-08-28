Москва28 авгВести.Металлургическая отрасль на Украине умирает, заявил в колонке для KP.RU военный корреспондент Александр Коц.
Журналист отметил, что отрасль столкнулась с критическими трудностями после ударов ВС РФ по металлургическим комбинатам и морской блокады украинских портов.
Также урон металлургии Украины наносят рост железнодорожных расходов, квоты Евросоюза на экспорт украинской стали в объединение, а также дефицит коксующегося угля.
Таким образом, в рамках нашей "черноморской инициативы" противник быстро теряет один из немногих оставшихся у него источников валютной выручкиподытожил Коц
Ранее президент объединения предприятий горно-металлургического комплекса "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что горно-обогатительные комбинаты (ГОК) страны рискуют остановить работу из-за блокировки черноморских портов Украины.
Он отметил, что Южный и Ингулецкий ГОК уже прекратили работу, а Полтавский ГОК находится на грани остановки.