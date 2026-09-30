Москва30 сенВести.Украина полностью прекратила производство стали. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Федерацию металлургов страны.
Уточняется, что до недавнего времени производство стали на Украине продолжалось на крупнейшем в стране комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог", на принадлежащем группе "Метинвест" предприятии "Запорожсталь", а также на ряде более мелких заводов.
В настоящее время производство стали не ведетсяотмечается в публикаци
По данным телеканала BBC, почти все доменные печи и оборудование для производства стали уничтожены в результате ударов Вооруженных сил РФ.