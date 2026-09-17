Москва17 сен Вести.В Запорожской области под удар российских войск снова попал металлургический комбинат "Запорожсталь", который осуществлял выплавку чугуна и выпуск прокатной стали для военных нужд.

Сегодня ночью российская армия нанесла массированные удары по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности, объектам ВПК Украины, энергетической инфраструктуре, обеспечивающая работу портов и транспорта, а также по судам, задействованным в интересах ВСУ.

В Запорожской области поражен металлургический комбинат "Запорожсталь", являющийся ключевым предприятием металлургической промышленности Украины говорится в сообщении военного ведомства

Завод осуществлял выплавку чугуна и выпуск прокатной стали, используемой оборонными предприятиями Украины и Европы. Месяц назад по нему уже наносили удары, но он снова возобновил работу.

Также поражен научно-производственный комплекс "Искра", осуществляющий производство комплексов радиотехнической разведки и РЭБ для ВСУ, а также комплектующих для зенитных управляемых ракет.