ВС РФ атаковали объекты ВСУ в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Российская армия поразила объекты инфраструктуры ВСУ в трех областях Украины

Москва5 сен Вести.Российские военнослужащие в ночь на 5 сентября поразили объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что групповой удар нанесен с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников.

Нанесен групповой удар … по комбинатам металлургической промышленности в Днепропетровской области, обеспечивающим предприятия ВПК, в Николаеве, Николаевской и Одесской областях говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что вечером 4 сентября в Киевской области были поражены логистический центр "Святопетровский", две площадки хранения и распределения топлива для ВСУ, а также центр радио- и радиотехнической разведки в населенном пункте Бровары.

Ранее сообщалось, что порт Одессы по сравнению с июнем стал практически мертвым. После российских ударов из порта ушли крупные перевозчики.