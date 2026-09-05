Москва5 сенВести.Российские военнослужащие в ночь на 5 сентября поразили объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что групповой удар нанесен с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников.
Нанесен групповой удар … по комбинатам металлургической промышленности в Днепропетровской области, обеспечивающим предприятия ВПК, в Николаеве, Николаевской и Одесской областяхговорится в сообщении
В ведомстве уточнили, что вечером 4 сентября в Киевской области были поражены логистический центр "Святопетровский", две площадки хранения и распределения топлива для ВСУ, а также центр радио- и радиотехнической разведки в населенном пункте Бровары.
Ранее сообщалось, что порт Одессы по сравнению с июнем стал практически мертвым. После российских ударов из порта ушли крупные перевозчики.